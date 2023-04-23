Опубликованы приблизительные гонорары Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии

В ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе прошёл большой боксёрский вечер РВС, главным событием которого стал поединок между американским непобеждённым боксёром, чемпионом мира в трёх весовых категориях Джервонтой Дэвисом и его соотечественникам Райаном Гарсией.
Поединок завершился уверенной победой Дэвиса, который отправил Гарсию в нокаут в седьмом раунде.
Сообщается, что приблизительный гонорар победителя боя Джервонты Дэвиса без учёта PPV составил $ 5 млн. Райану Гарсии полагается $ 2,5 млн.
Напомним, до поединка Райан Гарсия и Джервонта Дэвис заключили пари, согласно которому, победитель получает оба гонорара.
Для Райана Гарсии это первое поражение в профессиональной карьере при 23 победах. Для Джервонты Дэвиса это 29-я победа в 29 поединках в профессиональном ринге.
- 23 апреля 2023
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