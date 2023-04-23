Экс-тренер Павловича: Сергей показал характер и заткнул многих

Артём Бэра, бывший тренер российского бойца смешанных единоборств Сергея Павловича, оценил победу своего экс-подопечного над Кёртисом Блэйдсом на турнире UFC Fight Night 222.

Павлович нокаутировал Блэйдса в первом раунде, тем самым продлив свою серию досрочных побед до шести поединков.

«Сергей хорошо начал бой, с чувством дистанции и её контролем через переднюю руку, постоянно прессинговал. В первом же размене Сергей после правого выбросил переднюю руку, и Блэйдс на неё наткнулся, получив невероятные ощущения. Далее по бою пробивал очень плотные джебы, от которых Блэйдс плавал. Было видно, что он их хорошо чувствовал и сильно подсел от этого.

Я говорил ранее, что с Кёртисом нужно развивать атаки серией ударов. Так и получалось, что Сергей забирал эпизоды за счёт серийности. Тактикой Блэйдса была совсем не борьба, а перехваты атак после блока. Блэйдс где-то три раза хорошо перехватил и попал Сергею справа через переднюю руку, пару раз попал неприятные хуки. Но у Сергея крепкий подбородок, он выдержал эти удары. Я не скажу, что он их не почувствовал, было видно, что они забрали у него сил. Но Сергей, конечно, не устал, он всегда сохраняет очень большую мощь в ударах и может нокаутировать в любой момент. Всего один раз Кёртис попытался сделать проход, который по итогу не получился. Думаю, это была просто попытка спасения. И в конце уже всё решил апперкот, очень похожий, как был в бою с Абдурахимовым. Сергей начал с него атаку, попал, дальше уже было дело за добиванием.

Хороший бой, Сергей многим заткнул рот, показал характер и желание быть чемпионом. Надо продолжать грамотно работать, и пояс будет на его плече», — цитирует тренера «РБ Спорт».