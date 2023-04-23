Статистика боя Дэвис — Гарсия: 48% акцентированных ударов Джервонты были точными

В ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе прошёл большой боксёрский вечер РВС, главным событием которого стал поединок между американским непобеждённым боксёром, чемпионом мира в трёх весовых категориях Джервонтой Дэвисом и его соотечественникам Райаном Гарсией.

Поединок завершился уверенной победой Дэвиса, который отправил Гарсию в нокаут в седьмом раунде и нанёс ему первое поражение в карьере.

Опубликована статистика боя от CompuBox. Согласно источнику, Джервонта Дэвис нанёс 30 точных акцентированных ударов, что составило почти 48% от общего числа. У Райана Гарсии было 42% точных акцентированных ударов.

Всего у Джервонты Дэвиса 34% точных ударов. У Райана Гарсии — 24%, при том, что его средний показатель по карьере — 31%.