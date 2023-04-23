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Конор Макгрегор поддержал Райана Гарсию после поражения от Джервонты Дэвиса

Конор Макгрегор поддержал Райана Гарсию после поражения от Джервонты Дэвиса
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Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поддержал американца Райана Гарсию, который накануне потерпел первое поражение в карьере.

В рамках боксёрского вечера РВС в Лас-Вегасе Райан Гарсия проиграл соотечественнику Джервонте Дэвису нокаутом в седьмом раунде. После боя Макгрегор пришёл в раздевалку к Гарсии.

«Он ведёт 1:0. Ты и он — два самых громких имени в дивизионе. Я хочу увидеть это снова и без пункта о регидратации. Я тебя очень уважаю. Ты — будущее этого спорта. Я слежу за твоей карьерой и желаю тебе всего наилучшего», — сказал Конор Гарсии.

В активе Гарсии 23 победы и одно поражение в профессиональной карьере. У Джервонты Дэвиса 29 побед в 29 поединках.

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