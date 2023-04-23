«Утром — ставки в казино, вечером — нокауты». Американский журналист — о Павловиче

Американский журналист MMA News Харви Леонард высказался о победе российского бойца Сергея Павловича над Кёртисом Блэйдсом.

На турнире UFC Fight Night 222 Павлович нокаутировал Блэйдса, одержав шестую победу подряд.

«Павлович дерётся так, будто у него есть большие планы на UFC. До Блэйдса он нокаутировал пять топовых тяжеловесов. И ему не понадобилось много времени, чтобы добавить шестую жертву в список. Блэйдс выдержал несколько тяжёлых ударов, но постоянные атаки Сергея вынудили Марка Годдарда остановить бой.

Все могут обсуждать бой Джонса с Миочичем, но нельзя не заметить, что Павлович — это угроза для обоих. Утром — ставки в казино, вечером — нокауты в первом раунде. Это Сергей Павлович, дамы и господа», — написал журналист в своей колонке.