Пётр Ян: в ближайшем будущем у Павловича есть шансы на титул, вопрос времени

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян прокомментировал победу Сергея Павловича над Кёртисом Блэйдсом на турнире UFC Fight Night 222.

Павлович нокаутировал Блэйдса в первом раунде, продлив свою серию досрочных побед до шести поединков.

«Поздравляю Сергея Павловича с победой! Не знаю, дадут ли ему бой с победителем в паре Джонс — Миочич. Но считаю, что в ближайшем будущем у Сергея есть все шансы на титул. Шесть побед подряд, все в первом раунде… Всё будет, вопрос лишь времени», — приводит «Матч ТВ» слова Яна, предоставленные пресс-службой «Архангел Михаил».

В активе Сергея Павловича 18 побед в профессиональных смешанных единоборствах и одно поражение.