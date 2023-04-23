Пётр Ян: в ближайшем будущем у Павловича есть шансы на титул, вопрос времени
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Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян прокомментировал победу Сергея Павловича над Кёртисом Блэйдсом на турнире UFC Fight Night 222.
Павлович нокаутировал Блэйдса в первом раунде, продлив свою серию досрочных побед до шести поединков.
«Поздравляю Сергея Павловича с победой! Не знаю, дадут ли ему бой с победителем в паре Джонс — Миочич. Но считаю, что в ближайшем будущем у Сергея есть все шансы на титул. Шесть побед подряд, все в первом раунде… Всё будет, вопрос лишь времени», — приводит «Матч ТВ» слова Яна, предоставленные пресс-службой «Архангел Михаил».
В активе Сергея Павловича 18 побед в профессиональных смешанных единоборствах и одно поражение.
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