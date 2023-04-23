Энди Руис: Гарсия должен был рискнуть жизнью, но просто сдался

Мексиканский боксёр, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энди Руис отреагировал на поражение американца Райана Гарсии от Джервонты Дэвиса.

Поединок прошёл в рамках боксёрского вечера в Лас-Вегасе и завершился победой Дэвиса нокаутом в седьмом раунде. Для Гарсии это первое поражение в профессиональной карьере.

«Я был за Райана, но он просто сдался. Чувствую, что он сдался. Чувствую, что он должен был сделать всё, чтобы выиграть бой. Когда мы падаем, то должны подниматься. Должны просить бога о победе. И я всё ещё думаю, что Гарсия должен был сделать больше. Он должен был рисковать жизнью», — сказал Руис на своей странице в социальных сетях.

В активе Гарсии 23 победы и одно поражение в профессиональной карьере. У Джервонты Дэвиса 29 побед в 29 поединках.