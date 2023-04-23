«Он сказал, он сделал!» Гилберт Бёрнс отреагировал на победу Джервонты Дэвиса

Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс, выступающий в полусредней весовой категории UFC, отреагировал на победу американского боксёра, чемпиона мира в трёх весовых категориях Джервонты Дэвиса над своим соотечественником Райаном Гарсией.
Бой состоялся в рамках боксёрского вечера в Лас-Вегасе в ночь на 23 апреля и завершился победой Дэвиса нокаутом в седьмом раунде.
«Он сказал и он сделал это! Финиш в седьмом раунде! Танк выиграл выстрелом в корпус», — написал Бёрнс на своей странице в социальных сетях.
Стоит отметить, что для Райана Гарсии это первое поражение в профессиональной карьере. До этого у него было 23 победы.
Джервонта Дэвис, в свою очередь, по-прежнему остаётся непобеждённым. У него 29 побед в 29 поединках на профессиональном ринге.
- 23 апреля 2023
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