Рэпер Дрэйк выиграл $ 380 тыс., поставив на победу Дэвиса над Гарсией

Известный канадский рэпер Дрэйк выиграл $ 380 тыс., сделав ставку на поединок между чемпионом мира в трёх весовых категориях Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией.
Дрейк поставил $ 1 млн на победу Дэвиса с коэффициентом 1.38 и выиграл $ 380 тыс.
Бой состоялся в рамках боксёрского вечера в Лас-Вегасе в ночь на 23 апреля и завершился победой Дэвиса нокаутом в седьмом раунде.
Стоит отметить, что для Райана Гарсии это первое поражение в профессиональной карьере. До этого у него было 23 победы.
Джервонта Дэвис, в свою очередь, по-прежнему остаётся непобеждённым. У него 29 побед в 29 поединках на профессиональном ринге.
Ранее Дрейк в апреле поставил $ 500 тыс. на победу Исраэля Адесаньи над Алексом Перейрой и $ 400 тыс. на то, что новозеландец выиграет нокаутом.
- 23 апреля 2023
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