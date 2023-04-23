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Рэпер Дрэйк выиграл $ 380 тыс., поставив на победу Дэвиса над Гарсией

Рэпер Дрэйк выиграл $ 380 тыс., поставив на победу Дэвиса над Гарсией
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Известный канадский рэпер Дрэйк выиграл $ 380 тыс., сделав ставку на поединок между чемпионом мира в трёх весовых категориях Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией.

Дрейк поставил $ 1 млн на победу Дэвиса с коэффициентом 1.38 и выиграл $ 380 тыс.

Бой состоялся в рамках боксёрского вечера в Лас-Вегасе в ночь на 23 апреля и завершился победой Дэвиса нокаутом в седьмом раунде.

Стоит отметить, что для Райана Гарсии это первое поражение в профессиональной карьере. До этого у него было 23 победы.

Джервонта Дэвис, в свою очередь, по-прежнему остаётся непобеждённым. У него 29 побед в 29 поединках на профессиональном ринге.

Ранее Дрейк в апреле поставил $ 500 тыс. на победу Исраэля Адесаньи над Алексом Перейрой и $ 400 тыс. на то, что новозеландец выиграет нокаутом.

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