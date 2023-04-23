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«Я подписал контракт». Гарсия объяснил, как повлияли на него условия боя с Дэвисом

«Я подписал контракт». Гарсия объяснил, как повлияли на него условия боя с Дэвисом
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Звёздный американский легковес Райан Гарсия (23-1, 19 KO) прокомментировал проигрыш соотечественнику Джервонте Дэвису (29-0, 27 KO), поединок с которым состоялся сегодня, 23 апреля, в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Дэвис победил нокаутом в седьмом раунде, нанеся Гарсии первое поражение в карьере. После выступления Гарсия заявил, что договорной вес (61,7 кг) и ограничение на восстановление после взвешивания сказались на нём.

«Я хочу быть честным… Я не чувствовал себя идеально, ощущалась небольшая слабость. Когда я шёл к рингу, мои ноги не были крепки. И, когда бой начался, это всё сыграло свою роль, но я не могу на это пенять. Вы понимаете, о чём я? Что есть, то есть, я подписал контракт», – сказал Гарсия на послематчевой пресс-конференции.

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