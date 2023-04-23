«Я подписал контракт». Гарсия объяснил, как повлияли на него условия боя с Дэвисом
Поделиться
Звёздный американский легковес Райан Гарсия (23-1, 19 KO) прокомментировал проигрыш соотечественнику Джервонте Дэвису (29-0, 27 KO), поединок с которым состоялся сегодня, 23 апреля, в Лас-Вегасе (США).
Напомним, Дэвис победил нокаутом в седьмом раунде, нанеся Гарсии первое поражение в карьере. После выступления Гарсия заявил, что договорной вес (61,7 кг) и ограничение на восстановление после взвешивания сказались на нём.
«Я хочу быть честным… Я не чувствовал себя идеально, ощущалась небольшая слабость. Когда я шёл к рингу, мои ноги не были крепки. И, когда бой начался, это всё сыграло свою роль, но я не могу на это пенять. Вы понимаете, о чём я? Что есть, то есть, я подписал контракт», – сказал Гарсия на послематчевой пресс-конференции.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 апреля 2023
-
20:11
-
19:33
-
19:28
-
19:00
-
18:10
-
17:53
-
16:51
-
15:14
-
14:51
-
14:27
-
14:10
-
13:36
-
13:18
-
12:52
-
12:24
-
12:15
-
12:00
-
11:42
-
11:26
-
10:51
-
10:44
-
10:21
-
10:09
-
10:00
-
09:48
-
09:41
-
09:31
-
09:30
-
09:21
-
08:03
-
08:01
-
06:56
-
06:18
-
06:12
-
05:44
Партнерский контент