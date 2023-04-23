Леннокс Льюис обратился к Райану Гарсии после его поражения от Дэвиса
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, а ныне член Зала славы легендарный британец Леннокс Льюис отреагировал на результат поединка между американскими легковесами Джервонтой Дэвисом (29-0, 27 KO) и Райаном Гарсией (23-1, 19 KO). Бой состоялся сегодня, 23 апреля, в Лас-Вегасе (США).
Напомним, Дэвис победил нокаутом в седьмом раунде, нанеся Гарсии первое поражение в карьере.
«Вау. Удар по корпусу закончил бой! Поздравляю Дэвиса с огромной победой. Райан, держи голову выше. То, как вы реагируете на поражение, важнее того, как вы реагируете на победу», – написал Льюис в социальных сетях.
Ранее филиппинец Мэнни Пакьяо прокомментировал результат поединка между Дэвисом и Гарсией.
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