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Глава RCC высказался о реванше Исмаилова и Шлеменко

Глава RCC высказался о реванше Исмаилова и Шлеменко
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Глава бойцовской организации RCC Николай Клименко высказался о потенциальном реванше между звёздными российскими бойцами смешанного стиля Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко.

Напомним, поединок спортсменов возглавил турнир RCC 13 в декабре и завершился победой Исмаилова единогласным судейским решением.

«Реванш Исмаилова и Шлеменко имеет место быть. Но сейчас цель – сделать второй поединок Александра Шлеменко против Александра Илича.

Мы хотели сделать в мае, однако Илич не смог восстановиться, и нам, скорее всего, придётся ждать августа. Сейчас мы хотим вернуть Александра Шлеменко на победную серию и закрыть другую историю, нежели проводить реванш с Исмаиловым», – приводит слова Клименко пресс-служба RCC.

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