Магомед Исмаилов сделал заявление о следующем выступлении

Звёздный российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов (18-3-1) заявил, что проведёт следующее выступление в рамках шоу промоушена RCC. О деталях спортсмен сообщать не стал.

«Друзья, я снова возвращаюсь в RCC. И вы увидите меня там в ближайшее время. В самое-самое ближайшее время. Прямо в ринге», – сказал Исмаилов в видео, опубликованном RCC.

Напомним, последний поединок, прошедший по правилам профессионального бокса, Исмаилов провёл 7 марта в Екатеринбурге, одержав победу над соотечественником Иваном Штырковым.

В своём последнем бою по правилам MMA, состоявшемся на турнире RCC 13 в декабре, Исмаилов в лимите среднего веса (до 84 кг) одолел единогласным судейским решением бывшего чемпиона Bellator Александра Шлеменко.

Материалы по теме Глава RCC высказался о реванше Исмаилова и Шлеменко

Мага Исмаилов устроил на тренировке шоу с нокдаунами