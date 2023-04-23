«Что это было?» Деонтей Уайлдер раскритиковал остановку в бою Дэвиса и Гарсии
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер отреагировал на результат поединка между легковесами и соотечественниками Джервонтой Дэвисом (29-0, 27 KO) и Райаном Гарсией (23-1, 19 KO). Бой состоялся сегодня, 23 апреля, в Лас-Вегасе (США).
Напомним, Дэвис победил нокаутом в седьмом раунде, нанеся Гарсии первое поражение в карьере.
«Всё начало принимать интересный оборот, и мы начали получать удовлетворение, а затем так всё внезапно закончилось… Что случилось? Непонятно, что это было», – сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
Ранее бывший чемпион в шести весовых категориях легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо прокомментировал поражение Гарсии в бою с Дэвисом.
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