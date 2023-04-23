Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Корешков: Павлович — главная угроза для Джонса в UFC

Корешков: Павлович — главная угроза для Джонса в UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион Bellator, российский боец смешанного стиля Андрей Корешков прокомментировал победу соотечественника Сергея Павловича в поединке с американцем Кёртисом Блэйдсом. Бой состоялся сегодня, 23 апреля, на турнире UFC Fight Night 222.

Напомним, Павлович одержал победу техническим нокаутом в первом раунде, продлив свою триумфальную серию до шести выступлений.

«Сергей – молодец, реализовал свои сильные стороны. Это то, за счёт чего он должен был выигрывать, вот именно этим он и победил, одолел сильного соперника. Поединок с Джоном Джонсом можно ожидать, потому что Сергей уже не так давно был запасным на бой с ним. И вот сейчас он победил ещё одного топового соперника. Я думаю, что Павлович сейчас главный соперник и главная угроза для Джонса в лиге», – приводит слова Корешкова издание «РБК Спорт».

Материалы по теме
Тактаров назвал двух бойцов UFC, которые смогут дать бой Павловичу
Материалы по теме
Пояс Павловича — дело времени. Россиянин подмял под себя весь дивизион
Пояс Павловича — дело времени. Россиянин подмял под себя весь дивизион

Настоящий десантник и рекордсмен UFC. Факты о Сергее Павловиче

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023