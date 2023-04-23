Корешков: Павлович — главная угроза для Джонса в UFC

Бывший чемпион Bellator, российский боец смешанного стиля Андрей Корешков прокомментировал победу соотечественника Сергея Павловича в поединке с американцем Кёртисом Блэйдсом. Бой состоялся сегодня, 23 апреля, на турнире UFC Fight Night 222.

Напомним, Павлович одержал победу техническим нокаутом в первом раунде, продлив свою триумфальную серию до шести выступлений.

«Сергей – молодец, реализовал свои сильные стороны. Это то, за счёт чего он должен был выигрывать, вот именно этим он и победил, одолел сильного соперника. Поединок с Джоном Джонсом можно ожидать, потому что Сергей уже не так давно был запасным на бой с ним. И вот сейчас он победил ещё одного топового соперника. Я думаю, что Павлович сейчас главный соперник и главная угроза для Джонса в лиге», – приводит слова Корешкова издание «РБК Спорт».

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