Джервонта Дэвис рассказал о совете, который дал ему Мейвезер перед боем с Гарсией

Чемпион мира в трёх весовых категориях американец Джервонта Дэвис (29-0, 27 KO) прокомментировал победу над звёздным соотечественником Райаном Гарсией (23-1, 19 KO), поединок с которым состоялся сегодня, 23 апреля, в Лас-Вегасе (США).

В частности, Дэвис рассказал о совете, который дал ему бывший промоутер и наставник Флойд Мейвезер перед выступлением.

«Он сказал, чтобы я сохранял спокойствие. Мне всегда нравится слушать Флойда, когда дело доходит до больших боёв, потому что он единственный, кто был на моём месте и участвовал в таких поединках, понимаете? Поэтому я всегда стараюсь придерживаться мнения Флойда, когда сталкиваюсь с подобным. Это сохраняет во мне скромность и удерживает меня на правильном пути», – сказал Дэвис на послематчевой пресс-конференции.