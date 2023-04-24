Павлович: я рассчитывал на все пять раундов в бою с Блэйдсом

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович высказался по поводу победы в поединке с представителем США Кёртисом Блэйдсом. Поединок завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.
«Я рассчитывал на все пять раундов, был готов к пятираундовому бою, но я попал, была возможность завершить досрочно, и я решил воспользоваться этим. Я и раньше пару раз попал, но не стал форсировать события, решил подвигаться, продышаться. Я почувствовал, что смогу дожать. Мне понравилось, что он тоже попадал, отвечал, и я подумал – ну хорошо, давай подерёмся!» — сказал Павлович после боя.
Таким образом, Павлович одержал 18-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету одно поражение. Российский боец одержал шестую победу подряд в UFC.
Блэйдс, в свою очередь, потерпел четвёртое поражение в карьере. Также он одержал 17 побед. Отметим, что американец прервал победную серию, которая длилась три боя.
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