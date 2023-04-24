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«Пусть отдаст мне половину». Дэвис прокомментировал выигрыш Дрэйка на его бое с Гарсией

«Пусть отдаст мне половину». Дэвис прокомментировал выигрыш Дрэйка на его бое с Гарсией
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Чемпион мира в трёх весовых категориях Джервонта Дэвис (29-0, 27 KO) отреагировал на новость о том, что звёздный канадский хип-хоп-исполнитель Обри Грэм, более известный как Дрэйк, выиграл $ 380 тыс., поставив на его победу в бою с Райаном Гарсией (23-1, 19 KO), состоявшемся вчера, 23 апреля, в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Дэвис победил нокаутом в седьмом раунде, нанеся Гарсии первое поражение в карьере.

«Скажите ему, что мне нужна половина от выигрыша. Круто, что такие люди верят в меня. Это заставляет меня работать усердней, так что привет Дрэйку и всем остальным, кто поддерживает меня. Это только начало для меня. У меня светлое будущее, и я остаюсь скромным, несмотря ни на что», – сказал Дэвис на послематчевой пресс-конференции.

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