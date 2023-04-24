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«Как можно быть таким?» Белал Мухаммад эмоционально отреагировал на победу Павловича

«Как можно быть таким?» Белал Мухаммад эмоционально отреагировал на победу Павловича
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Четвёртый номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Белал Мухаммад прокомментировал победу российского бойца тяжёлого веса (до 120 кг) Сергея Павловича в поединке с американцем Кёртисом Блэйдсом. Бой состоялся вчера, 23 апреля, на турнире UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Павлович одержал победу техническим нокаутом в первом раунде, продлив свою триумфальную серию до шести выступлений.

«Чёрт, как можно быть одновременно таким большим, быстрым и точным?» – написал Мухаммад в социальных сетях.

Напомним, титул UFC в тяжёлом весе, как ожидается, будет разыгран летом в поединке между именитыми американцами Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

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