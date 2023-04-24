«Как можно быть таким?» Белал Мухаммад эмоционально отреагировал на победу Павловича
Поделиться
Четвёртый номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Белал Мухаммад прокомментировал победу российского бойца тяжёлого веса (до 120 кг) Сергея Павловича в поединке с американцем Кёртисом Блэйдсом. Бой состоялся вчера, 23 апреля, на турнире UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе (США).
Напомним, Павлович одержал победу техническим нокаутом в первом раунде, продлив свою триумфальную серию до шести выступлений.
«Чёрт, как можно быть одновременно таким большим, быстрым и точным?» – написал Мухаммад в социальных сетях.
Напомним, титул UFC в тяжёлом весе, как ожидается, будет разыгран летом в поединке между именитыми американцами Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.
Материалы по теме
Настоящий десантник и рекордсмен UFC. Факты о Сергее Павловиче
Комментарии
- 24 апреля 2023
-
01:06
-
00:36
-
00:04
-
00:01
- 23 апреля 2023
-
23:07
-
22:31
-
22:06
-
21:44
-
21:04
-
20:42
-
20:11
-
19:33
-
19:28
-
19:00
-
18:10
-
17:53
-
16:51
-
15:14
-
14:51
-
14:27
-
14:10
-
13:36
-
13:18
-
12:52
-
12:24
-
12:15
-
12:00
-
11:42
-
11:26
-
10:51
-
10:44
-
10:21
-
10:09
-
10:00
-
09:48
Партнерский контент