Уайлдер: у меня есть много разных вариантов прямо сейчас

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер рассказал, с кем он может подраться в ближайшее время.

«У меня есть много разных вариантов прямо сейчас, в данный момент времени. Это и Джошуа, и многие другие.

Если состоится бой с Джошуа, то ни для кого ночь не будет лёгкой. В ночь боя никогда не знаешь, что у него может быть на душе. Он может чувствовать себя великолепно», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.

Ранее сообщалось, что поединок между Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа может состояться в Саудовской Аравии в декабре. Представители Уайлдера и сам боец также заявили о заинтересованности в поединке.

Уайлдер в своём последнем поединке в октябре прошлого года выиграл нокаутом у Роберта Хелениуса. Энтони Джошуа в апреле одержал победу единогласным решением судей над Джермейном Франклином.