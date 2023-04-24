Арум: если у вас есть мозги, вы поставите на Ломаченко

Глава Top Rank Боб Арум высказался по поводу поединка между Василием Ломаченко и Дэвином Хэйни.

«Если у вас есть голова на плечах, если вы хотите сделать умную ставку, то поставите на Ломаченко. Это один из лучших боксёров, которые появлялись в профессионалах за последние 10-20 лет. Очень близок к этому уровню Шакур Стивенсон. Тот ещё вопрос, сможет ли Хэйни совладать с этим опытом и сообразительностью. Если бы у него был удар, тогда я хотя бы понял, что некоторые эксперты не считают этот бой конкурентным. А так… Все знают, что Дэвин хороший боксёр, но точно не панчер.

Всё решат скиллы боксёров. А в этом с Ломой конкурировать очень сложно. Как по мне, это очень конкурентный бой. А если учесть коэффициенты букмекеров, то куда логичнее ставить на Ломаченко. Возраст? Нужно было сделать этот бой раньше? Да нет же. Бой состоится в самое подходящее для него время. И со спортивной, и с точки зрения бизнеса. Не забывайте, что у обоих бойцов в команде солидные переговорщики — Билл Хэйни и Эгис Климас. Они шарят в цифрах», — приводит слова Арума Vringe.com.