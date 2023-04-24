«Меня били по лицу и по ногам». Чемпионка ОИ рассказала, почему не перейдёт в ММА

Двукратная чемпионка мира по дзюдо (2013 и 2022) и олимпийская чемпионка (2016) Рафаэла Силва рассказала, почему она не собирается переходить в ММА.

«ММА не для меня. Мне это не подходит. Меня били по лицу, били по ногам, и я не могла поставить ногу на землю три или четыре дня. Это очень тяжело.

Я занималась дзюдо, которое совершенно не подходит для ММА, так что мне пришлось многое переосмыслить. Мне пришлось многое адаптировать. Это был очень трудный, но удивительный опыт для меня, потому что он произошёл в тот момент, когда я не могла тренироваться по дзюдо, поэтому я попробовала себя в другом виде боевых искусств. Даже после стольких лет занятий дзюдо этот период занятий ММА очень помог мне, он сделал мой дух сильнее как спортсмена», — приводит слова Силвы MMA Fighting.