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Иван Емельяненко встретится с Фабио Мальдонадо в дебютном поединке в ММА

Иван Емельяненко встретится с Фабио Мальдонадо в дебютном поединке в ММА
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Брат знаменитых бойцов смешанных единоборств Фёдора и Александра Емельяненко Иван встретится с бразильцем Фабио Мальдонадо в своём дебютном поединке в ММА. Об этом сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

«Соперником Ивана Емельяненко будет Фабио Мальдонадо, бой по правилам ММА», — приводит слова Хрюнова ТАСС.

Осенью прошлого года Александр Емельяненко говорил, что Иван принял решение отправиться добровольцем в зону проведения спецоперации (СВО). Сейчас Ивану 35 лет.

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