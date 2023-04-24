Иван Емельяненко встретится с Фабио Мальдонадо в дебютном поединке в ММА
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Брат знаменитых бойцов смешанных единоборств Фёдора и Александра Емельяненко Иван встретится с бразильцем Фабио Мальдонадо в своём дебютном поединке в ММА. Об этом сообщил промоутер Владимир Хрюнов.
«Соперником Ивана Емельяненко будет Фабио Мальдонадо, бой по правилам ММА», — приводит слова Хрюнова ТАСС.
Осенью прошлого года Александр Емельяненко говорил, что Иван принял решение отправиться добровольцем в зону проведения спецоперации (СВО). Сейчас Ивану 35 лет.
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