Стало известно, какую сумму запросил Джейк Пол за бой с Магомедом Исмаиловым

Глава боксёрской лиги Pravda Old School Boxing Хетаг Цопанов рассказал о переговорах с YouTube-блогером Джейком Полом по поводу боя с россиянином Магомедом Исмаиловым.

«Мы хотели сделать бой Исмаилову с Ромеро. Связывались. Всем была интересна эта история. Ещё задолго до всех инсайдов мы выходили на Джейка и Логана Пола. Он объявил нам, что его цена – $ 10 млн. Но мы не нашли средства, на которые бой можно сделать», — приводит слова Цопанова Metaratings.

Напомним, последний поединок, прошедший по правилам профессионального бокса, Исмаилов провёл 7 марта в Екатеринбурге, одержав победу над соотечественником Иваном Штырковым.

В своём последнем бою по правилам MMA, состоявшемся на турнире RCC 13 в декабре, Исмаилов в лимите среднего веса (до 84 кг) одолел единогласным судейским решением бывшего чемпиона Bellator Александра Шлеменко.