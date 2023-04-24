Уиттакер раскритиковал празднование Адесаньи. Тот издевался над 12-летним сыном Перейры

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер раскритиковал действия Исраэля Адесаньи после победы в поединке с Алексом Перейрой. Напомним, новозеландец передразнил маленького сына бразильца, использовав его празднование.

«Мне показалось, что тот случай с сыном Перейры был немного мелочным. И он признаёт, что он мелочный человек. Чувак, ты не можешь держать обиду на пятилетних детей. Если бы я держал обиду на каждого пятилетнего ребёнка, который меня разозлил, я бы дрался следующие 40 лет своей жизни.

Он сказал, что он мелочный, и признал это, верно? Для всех, кто слушает и смотрит, это не делает его хорошим, ясно? То, что он делает это и признаётся сам в своей непорядочности, не делает его хорошим. Не будьте мелочными. Это отстой», — приводит слова Уиттакера MMA Fighting.