Павлович: большой респект Кёртису

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором выразил уважение своему сопернику Кёртису Блэйдсу.

Напомним, Павлович и Блэйдс встречались на турнире UFC на прошедших выходных. Поединок завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.

«Спасибо всем за поздравления. Большое уважение Кёртису», — написал Павлович.

Таким образом, Павлович одержал 18-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету одно поражение. Российский боец одержал шестую победу подряд в UFC.

Блэйдс, в свою очередь, потерпел четвёртое поражение в карьере. Также он одержал 17 побед. Отметим, что американец прервал победную серию, которая длилась три боя.