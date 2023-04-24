Павлович: большой респект Кёртису
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Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором выразил уважение своему сопернику Кёртису Блэйдсу.
Напомним, Павлович и Блэйдс встречались на турнире UFC на прошедших выходных. Поединок завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.
«Спасибо всем за поздравления. Большое уважение Кёртису», — написал Павлович.
Таким образом, Павлович одержал 18-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету одно поражение. Российский боец одержал шестую победу подряд в UFC.
Блэйдс, в свою очередь, потерпел четвёртое поражение в карьере. Также он одержал 17 побед. Отметим, что американец прервал победную серию, которая длилась три боя.
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