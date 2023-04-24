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Иржи Прохазка рассказал, когда планирует провести следующий бой

Иржи Прохазка рассказал, когда планирует провести следующий бой
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Чешский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Иржи Прохазка рассказал, что планирует вернуться в октагон в конце лета.

«Мне потребуется ещё один или два месяца, чтобы полностью восстановиться и приступить к полноценным тренировкам. После этого я стану улучшать свой стиль и переведу его на другой уровень, с которым не сможет конкурировать ни один боец в моём дивизионе. С учётом этого я планирую вернуться в августе-сентябре и получить чемпионский поединок», — приводит слова Прохазки Low Kick MMA.

В конце прошлого года Прохазка получил тяжёлую травму плеча и освободил титул. Сейчас чемпионским поясом владеет американец Джамал Хилл.

Брутальные тренировки Иржи Прохазки в стиле самураев:

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