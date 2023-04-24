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Прохазка отреагировал на переход Перейры в полутяжёлый вес

Прохазка отреагировал на переход Перейры в полутяжёлый вес
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Чешский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Иржи Прохазка высказался по поводу бразильца Алекса Перейры, который принял решение перейти в полутяжёлый вес.

«Он хорош в стойке, обладает большим количеством навыков, и я с нетерпением жду того, чтобы увидеть его в нашем дивизионе, потому что он высокий и отлично для него подходит. Я рад видеть среди нас таких парней, потому что он очень хорош, и это новая возможность проявить наши лучшие качества», — приводит слова Прохазки LowKick MMA.

В конце прошлого года Прохазка получил тяжёлую травму плеча и освободил титул. Сейчас чемпионским поясом владеет американец Джамал Хилл.

Алекс Перейра недавно уступил Исраэлю Адесанье в титульном поединке среднего веса.

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