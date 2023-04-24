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Джервонта Дэвис отказался забирать гонорар Райана Гарсии за победу в пари

Джервонта Дэвис отказался забирать гонорар Райана Гарсии за победу в пари
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Чемпион мира в трёх весовых категориях американец Джервонта Дэвис (29-0, 27 KO) после победы в поединке с Райаном Гарсией сказал, что он не станет забирать его гонорар.

Напомним, боксёры до боя договорились о том, что проигравший отдаёт свою часть гонорара победителю.

«Не, он может взять деньги, он может взять их», – сказал Дэвис после боя.

Бой состоялся в рамках боксёрского вечера в Лас-Вегасе в ночь на 23 апреля и завершился победой Дэвиса нокаутом в седьмом раунде.

Стоит отметить, что для Райана Гарсии это первое поражение в профессиональной карьере. До этого у него было 23 победы.

Джервонта Дэвис, в свою очередь, по-прежнему остаётся непобеждённым. У него 29 побед в 29 поединках на профессиональном ринге.

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