Промоутер оценил возможность встречи Дэвиса с победителем боя Хэйни — Ломаченко

Промоутер Боб Арум высказался по поводу возможного поединка Джервонты Дэвиса с победителем пары Дэвин Хэйни — Василий Ломаченко.
«Всё зависит от денег, которые будут на кону. А ещё от желания боксёров и возможностей промоутеров. Ведь задача непростая — организовать бой так, чтобы всё это не завершилось серьёзными финансовыми потерями. Бой Дэвиса с победителем схватки Хэйни — Ломаченко — очень привлекательный вариант. Но вопрос в том, пойдёт ли на это команда Дэвиса. И вопрос в том, как это можно сделать.
Болельщики постоянно обвиняли нас в том, что бой Теренс Кроуфорд — Эррол Спенс всё никак не состоится. Теренс от нас ушёл, все карты в руки. Но боя по-прежнему нет. Проблема не в нас, а в финансовых ожиданиях боксёров. А ещё в том, что промоутерам нужно перебрать все варианты, чтобы их удовлетворить. Много разговоров о PPV-боях. Но это тоже проблема. Ведь PPV — это высокие ожидания, которые не оправдываются. PPV-индустрия уже не та, которой была прежде. Прежних цифр не существует, а вот финансовые ожидания бойцов остались прежними», — приводит слова Арума Vringe.com.
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