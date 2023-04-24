Дмитрий Кудряшов может подраться с Исмаиловым в рамках шоу Pravda Boxing

Президент бойцовского промоушена Pravda Boxing Хетаг Цопанов сообщил, что в организации заинтересованы в поединке между российским боксёром Дмитрием Кудряшовым и звездой MMA Магомедом Исмаиловым.

«Реванш с Асбаровым – один из вариантов. Считаю, что этот поединок может быть очень конкурентным. Мы знаем, что у Дмитрия Кудряшова были проблемы со здоровьем в первом противостоянии. И этот бой в перспективе может состояться. Также интересно было бы обсудить выступление Магомеда Исмаилова, мы действительно умеем делать предложения. А Магомед Исмаилов удивил в своём последнем поединке по боксу», – сказал Цопанов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Игорю Брагину.

Напомним, 27 апреля Кудряшов проведёт поединок с американцем Сэмом Шумейкером.

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