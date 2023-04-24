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«Вчера была битва». Гарсия опубликовал совместное фото с Дэвисом после боя

«Вчера была битва». Гарсия опубликовал совместное фото с Дэвисом после боя
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Звёздный американский легковес Райан Гарсия (23-1, 19 KO) обратился к болельщикам после выступления в поединке с соотечественником Джервонтой Дэвисом (29-0, 27 KO), который состоялся вчера, 23 апреля, в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Дэвис победил нокаутом в седьмом раунде, нанеся Гарсии первое поражение в карьере.

«Вчера была битва. Я должен кое-что изменить и вернуться сильнее. Хочу поблагодарить каждого, кто поддержал меня на моём пути. Я ценю это. Надеюсь, что мы все найдём то, что даст нам цель в жизни, ведь это самое главное. Я скоро вернусь!» – написал Гарсия в социальных сетях, опубликовав совместное фото с Дэвисом.

Фото: из личного архива Райана Гарсии

Ранее Джервонта Дэвис рассказал о совете, который дал ему Флойд Мейвезер перед боем с Гарсией.

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