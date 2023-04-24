В промоушене Pravda Boxing работают над организацией боя Юсуфа Раисова и Марифа Пираева

Президент бойцовского промоушена Pravda Boxing Хетаг Цопанов сообщил, что работает над организацией боксёрского поединка между именитыми представителями отечественных MMA Юсуфа Раисова и Марифа Пираева.

«Мы обсуждали и обсуждаем этот бой. Он может состояться на одном из наших будущих турниров, это очень интересное противостояние. Тем более что они когда-то уже проводили у нас поединок. Правда, по грэпплингу», – сказал Цопанов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Игорю Брагину.

В своём последнем бою на ACA 151 Раисов победил удушающим приёмом южноафриканца Алейна Илунгу, закрыв досрочное поражение соотечественнику Эдуарду Вартаняну. Пираев на AMC Fight Nights 112 уступил техническим нокаутом Нариману Аббасову.