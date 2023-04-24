Украинский экс-чемпион мира по боксу отказался от поединка с белорусским бойцом

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) украинский ветеран Виктор Постол (31-4, 12 KO) заявил, что не будет соглашаться на поединки с российскими и белорусскими боксёрами.
«Хотел бы провести поединок с американцем. Мне предлагали подраться с белорусом, но я сразу же отказался. Мы не будем боксировать с россиянами и белорусами. Хочется сразиться в США с топовым боксёром. Я поддерживаю форму и ожидаю выступления», – приводит слова Постола Федерация бокса Украины.
Виктору Постолу 39 лет. Украинец является бывшим обладателем титула WBC в первом полусреднем весе. В своём последнем бою, состоявшемся в феврале 2022 года, Постол уступил техническим нокаутом в десятом раунде американскому проспекту Гэри Антуану Расселлу (16-0, 16 KO).
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