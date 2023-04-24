Бёрнс: победитель моего боя с Мухаммадом сразится за титул
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Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) бразилец Гилберт Бёрнс заявил, что победитель его поединка с американцем Белалом Мухаммадом станет следующим претендентом на титул.
«Я не хотел засиживаться, учитывая, что Белал Мухаммад гонится за мной в попытке заполучить титульный бой. Я слышал, что Камару хочет выступить. Шавкат хочет выступить. Мне кажется, если бы Белал сразился с Камару или Шавкатом, то победитель получил бы поединок за титул раньше меня.
Я сказал, что хочу сразиться за титул. И в UFC ответили мне: «Хорошо, мы поняли. Кто бы из вас ни победил, он станет следующим». Это отличная возможность для Белала, потому что я стою в очереди следом за Колби», – сказал Бёрнс в интервью Submission Radio.
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