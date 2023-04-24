WBO назначила бой за звание претендента в первом полусреднем весе

Всемирная боксёрская организация (WBO) санкционировала поединок за звание обязательного претендента на чемпионский титул в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между американцем Арнольдом Барбозой-младшим (28-0, 10 KO) и австралийцем Лиамом Паро (23-0, 14 KO), сообщает издание BoxingScene.

Арнольду Барбозе 31 год. В феврале американец одержал крупнейшую победу в карьере, победив по очкам бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях пуэрториканца Хосе Педрасу.

Лиаму Паро 27 лет. В октябре австралиец заявил о себе победой над небитым соотечественником Броком Джарвисом, нокаутировав его в первом раунде.

Напомним, мировой титул 11 июня в Нью-Йорке (США) разыграют бывший абсолютный чемпион дивизиона британец Джош Тэйлор и американец Теофимо Лопес.