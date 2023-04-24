«Он повторил за Перейрой». Адесанья назвал ошибку Гарсии в поединке с Дэвисом

Двукратный чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья поделился реакцией на боксёрский поединок между американцами Джервонтой Дэвисом (29-0, 27 KO) и Райаном Гарсией (23-1, 19 KO), состоявшийся на минувших выходных в Лас-Вегасе (США). Напомним, Дэвис победил нокаутом в седьмом раунде, нанеся Гарсии первое поражение в карьере.

«Не нужно идти за ним [Дэвисом] так. Где финты? Ты их не делаешь. Он пытается повторить за чёртовым Перейрой… Оу! Вот о чём я говорил! Он повторяет за Перейрой. Где финты? Ты должен убедиться в том, есть ли кто-то дома.

Нужно постучать. Нельзя ломиться просто так. Он [Гарсия] даже не вытер ноги. Почему ты просто на него идёшь? Не делай эту ошибку. Постучи в дверь. Перейра совершил ту же ошибку», – сказал Адесанья в выпуске, опубликованном на своём YouTube-канале.