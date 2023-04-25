Андре Уорд назвал бойца, с которым не станет драться Сауль Альварес

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Андре Уорд назвал бойца, с которым, по его мнению, не станет встречаться звёздный мексиканец Сауль Альварес.

«Победа Дэвида Бенавидеса над Плантом – причина, почему Канело не хочет драться с ним. Никому не нравится драться с парнем, который настолько работоспособен. Особенно если вы человек, который не славится темпом.

Канело экономит силы, он полагается на свою силу и тайминг. Он заставляет парней растрачивать силы, веря в свою мощь. Хотя стоит отметить, что точность подняла его на вершину. Вот почему он не хочет драться с Бенавидесом, у которого также значительный рост и размах рук», – сказал Уорд в интервью YouTube-каналу FightHype.com.