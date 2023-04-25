Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Андре Уорд назвал бойца, с которым не станет драться Сауль Альварес

Андре Уорд назвал бойца, с которым не станет драться Сауль Альварес
Комментарии

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Андре Уорд назвал бойца, с которым, по его мнению, не станет встречаться звёздный мексиканец Сауль Альварес.

«Победа Дэвида Бенавидеса над Плантом – причина, почему Канело не хочет драться с ним. Никому не нравится драться с парнем, который настолько работоспособен. Особенно если вы человек, который не славится темпом.

Канело экономит силы, он полагается на свою силу и тайминг. Он заставляет парней растрачивать силы, веря в свою мощь. Хотя стоит отметить, что точность подняла его на вершину. Вот почему он не хочет драться с Бенавидесом, у которого также значительный рост и размах рук», – сказал Уорд в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Материалы по теме
Майк Тайсон рассказал, какой боксёр должен подраться с Биволом вместо Альвареса
Материалы по теме
«Больше никаких оправданий». Теперь Канело придётся умолять Бивола о реванше
«Больше никаких оправданий». Теперь Канело придётся умолять Бивола о реванше
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023