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Дауд Стхански прилетел в Екатеринбург для участия в поединке с Колобеговым

Дауд Стхански прилетел в Екатеринбург для участия в поединке с Колобеговым
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Популярный боец на голых кулаках Дауд «Стхански» Кельбиханов прилетел в Екатеринбург и встретился с Михаилом Колобеговым.

Сегодня, 25 апреля, в 17.00 в Академии единоборств РМК состоится масштабная пресс-конференция, посвященная «Бойцовскому месяцу RCC» и презентация лиги кулачных поединков RCC Hard. Вход свободный, но количество мест ограничено.

В пресс-конференции примут участие Сергей Кратос, Дауд Стхански, Михаил Колобегов, Кристиан Фролич, Иван Штырков, Ильяс Хамзин, Денис Лаврентьев, Магомед Курбанов и Жора Амазарян.

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