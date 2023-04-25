«У меня в лагере был крот». Гарсия рассказал о шпионе в своей команде
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Американский боксёр Райан Гарсия рассказал о шпионе в его тренировочном лагере перед поединком с Джервонтой Дэвисом.
«На самом деле, грустно, что у меня в лагере был крот. Это безумие, но теперь это обнаружилось. Я не хочу, чтобы это послужило оправданием или чем-то ещё. Я проиграл, точка. Я вернусь, но я просто шокирован тем, что часть моей команды перешла мне дорогу, кто-то из моих близких. Невероятно», — написал Гарсия в социальных сетях.
Действующий чемпион мира в трёх весовых категориях Джервонта Дэвис выиграл у Райана Гарсии нокаутом в седьмом раунде, одержав, таким образом, 29-ю победу в 29 поединках на профессиональном ринге. Для Гарсии это было первое поражение в профессиональной карьере при 23 победах.
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