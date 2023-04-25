Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Макгрегор рассказал, когда состоится его поединок с Чендлером

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, когда состоится его поединок с американцем Майклом Чендлером.

«Где-то летом — в конце лета», – сказал Макгрегор на YouTube-канале InsideFighting.

Напомним, Конор Макгрегор вместе с Майклом Чендлером стали тренерами в новом, 31-м по счёту, сезоне The Ultimate Fighter. По окончании сезона бойцы проведут очный поединок, который пройдёт в полусредней весовой категории.

Для Макгрегора это будет первый бой с июля 2021 года. Тогда ирландец проиграл Дастину Порье техническим нокаутом. Всего же у Конора 22 победы при шести поражениях в ММА.

Чендлер в своём последнем поединке также уступил Порье. Это произошло в ноябре прошлого года, тогда Дастин одержал победу удушающим приёмом.