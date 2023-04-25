Макгрегор рассказал, когда состоится его поединок с Чендлером

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, когда состоится его поединок с американцем Майклом Чендлером.
«Где-то летом — в конце лета», – сказал Макгрегор на YouTube-канале InsideFighting.
Напомним, Конор Макгрегор вместе с Майклом Чендлером стали тренерами в новом, 31-м по счёту, сезоне The Ultimate Fighter. По окончании сезона бойцы проведут очный поединок, который пройдёт в полусредней весовой категории.
Для Макгрегора это будет первый бой с июля 2021 года. Тогда ирландец проиграл Дастину Порье техническим нокаутом. Всего же у Конора 22 победы при шести поражениях в ММА.
Чендлер в своём последнем поединке также уступил Порье. Это произошло в ноябре прошлого года, тогда Дастин одержал победу удушающим приёмом.
- 25 апреля 2023
-
10:34
-
10:15
-
10:01
-
09:55
-
04:36
-
01:17
-
00:55
-
00:41
-
00:29
- 24 апреля 2023
-
23:52
-
23:04
-
22:32
-
22:04
-
21:50
-
20:47
-
19:27
-
18:18
-
18:09
-
17:58
-
16:23
-
16:19
-
16:12
-
15:17
-
15:01
-
14:37
-
14:30
-
14:22
-
14:17
-
13:31
-
13:28
-
13:24
-
12:44
-
11:55
-
11:07
-
10:58