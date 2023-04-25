Спарринг-партнёр Гарсии рассказал, как нанёс ему травму. Его сразу уволили

Чемпион Азии и Азиатских игр проспект полулёгкого веса Эрдэнэбат Цэндбаатар рассказал о том, что произошло во время его спарринга с американцем Райаном Гарсией.
«Райан проиграл Дэвису после удара по корпусу. Он вышел на бой с травмой. И я рассказал вчера об этом. Всё, что я хотел, — извиниться перед ним за то, что отправил его на этот бой с повреждением. Это произошло во время спарринга. И именно из-за этого он и проиграл. Я записал видео только лишь по той причине, что мне неловко из-за того, что я травмировал его. Ведь болельщики разочарованы. Особенно те, которые поставили на Райана.
Зря Гарсия обозвал меня «крысой». Я ни на кого не «крысятничал». Никакая я не «крыса». Я извинялся. Спарринг-партнёр — это такая работа, за неё платят приличные деньги. Я получал примерно $ 6 тысяч в месяц. В шестом спарринге я травмировал его ударом, который отрабатывал. Это был удар по корпусу. Райан сразу же отправился в госпиталь, а меня отправили домой с половиной гонорара. Да, меня сразу же уволили после этого», — приводит слова Цэндбаатара vRINGE.com.
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