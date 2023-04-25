Олейник проведёт поединок c бывшим бойцом UFC
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник проведёт поединок против бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Оли Томпсона 26 мая в Москве.
«Да, проведу бой с Томпсоном. Отдохнул месяцев семь-восемь и понял, что можно ещё поработать. Предложили хорошие условия в России, не хуже, чем в UFC. Решили, что можно выступить», — приводит слова Олейника ТАСС.
В октябре 2022 года стало известно, что Олейник больше не входит в состав UFC. Немного позже Алексей дал понять, что принял решение отказаться от нового контракта с американским промоушеном и перейти в другую лигу.
Алексей Олейник обратился к болельщикам после поражения на UFC Vegas 61:
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