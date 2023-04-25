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О’Мэлли: настало моё время. К концу года я буду чемпионом

О’Мэлли: настало моё время. К концу года я буду чемпионом
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Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли, занимающий первую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона UFC, опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором пообещал стать чемпионом промоушена в этом году.

«Настало моё время. К концу года я буду чемпионом», — написал О'Мэлли в социальных сетях.

Шон О’Мэлли свой последний бой провёл в октябре прошлого года с российским бойцом Петром Яном, экс-чемпионом промоушена, и одержал победу раздельным решением судей.

28-летний американец провёл 17 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых потерпел лишь одно поражение.

Ранне О'Мэлли прокомментировал рейтинг бойцов смешанных единоборств, который выложил бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

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