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«Павлович — это проблема!» Стерлинг отреагировал на победу россиянина в бою с Блэйдсом

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг высказался по поводу победы россиянина Сергея Павловича в поединке с Кёртисом Блэйдсом.

«Сергей Павлович — это проблема! Это была его шестая победа нокаутом в первом раунде! Думал, Блэйдс будет активно искать возможность проведения тейкдауна такому опасному ударнику, но Павлович смог первым нанести удары. Что ждёт его дальше? Думаю, бой за пояс!» — написал Стерлинг в социальных сетях.

Напомним, Павлович и Блэйдс встречались на турнире UFC на прошедших выходных. Поединок завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.

Таким образом, Павлович одержал 18-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету одно поражение. Российский боец одержал шестую победу подряд в UFC.

Блэйдс, в свою очередь, потерпел четвёртое поражение в карьере. Также он одержал 17 побед. Отметим, что американец прервал победную серию, которая длилась три боя.