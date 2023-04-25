Шара Буллет: UFC нужен новый герой! Миллион фанатов ждут моего выхода в октагон

Российский боец среднего веса (до 84 кг) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, опубликовал новый пост в социальных сетях.

«Новая игра, новая история, миллионы фанатов перед экранами, тысячи на трибунах арены, ждущие моего выхода в октагон, и мои близкие за моей спиной. Я мотивирован как никогда – кто бы ни стоял напротив меня, мои конечности будут дробить его! Этой организации нужен новый герой!» — написал боец в социальных сетях.

В своём последнем бою, который состоялся 11 декабря, Шара Буллет за восемь секунд сумел нокаутировать индийского бойца Кушала Вьяса. Чуть ранее, 3 декабря, на турнире RCC 13, который прошёл в Екатеринбурге, россиянин одержал победу над своим соотечественником Михаилом Рагозиным единогласным решением судей.

Всего в профессиональной карьере Шарабутдин провёл 11 боёв. В них он не потерпел ни одного поражения.