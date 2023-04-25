Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хрюнов рассказал, когда будет анонсирован следующий бой Александра Емельяненко

Хрюнов рассказал, когда будет анонсирован следующий бой Александра Емельяненко
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проведёт свой следующий поединок 26 мая.

«Услышите что-то очень громкое 26 апреля. Бой 100% пройдёт 26 мая. Он в прекрасной форме, тренируется. Бой будет по MMA», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

В последнем поединке, который состоялся 16 декабря, Александр встречался с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Противостояние проходило в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и продлилось все три раунда. Победу раздельным решением судей одержал Коваленко. В общей сложности Емельяненко провёл в смешанных единоборствах 38 боёв, в которых одержал 28 побед, потерпел девять поражений, а один поединок с его участием завершился вничью.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023