Хрюнов рассказал, когда будет анонсирован следующий бой Александра Емельяненко

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проведёт свой следующий поединок 26 мая.
«Услышите что-то очень громкое 26 апреля. Бой 100% пройдёт 26 мая. Он в прекрасной форме, тренируется. Бой будет по MMA», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
В последнем поединке, который состоялся 16 декабря, Александр встречался с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Противостояние проходило в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и продлилось все три раунда. Победу раздельным решением судей одержал Коваленко. В общей сложности Емельяненко провёл в смешанных единоборствах 38 боёв, в которых одержал 28 побед, потерпел девять поражений, а один поединок с его участием завершился вничью.
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