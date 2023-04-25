Стала известна дата рассмотрения протеста на результат боя Емельяненко и Коваленко

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал о том, когда будет рассмотрен протест на результат боя между Александром Емельяненко и Святославом Коваленко.

«На 27 апреля назначено рассмотрение протеста. Федерация рассмотрит протест Емельяненко на результат боя с Коваленко. Мы соберём девять судей, раздадим им карточки. Как девять человек решат, так и будет», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Противостояние проходило в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и продлилось все три раунда. Победу раздельным решением судей одержал Коваленко. В общей сложности Емельяненко провёл в смешанных единоборствах 38 боёв, в которых одержал 28 побед, потерпел девять поражений, а один поединок с его участием завершился вничью.