«Проснулся и понял, что хочу ворваться снова». Махачев выложил фото с боя против Оливейры
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Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), россиянин Ислам Махачев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором сообщил о своём желании вернуться в октагон.
Махачев завоевал чемпионский титул в октябре 2022 года, на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ) досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру.
В феврале россиянин защитил пояс, одержав победу над действующим обладателем титула в полулёгком весе (до 65 кг), австралийцем Алексом Волкановски. Ранее спортсмен сообщил, что в UFC хотят устроить его следующий бой в октябре, на турнире UFC 294 в Абу-Даби.
Махачев показал, как боролся с Хабибом перед боем:
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