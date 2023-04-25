«Проснулся и понял, что хочу ворваться снова». Махачев выложил фото с боя против Оливейры

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), россиянин Ислам Махачев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором сообщил о своём желании вернуться в октагон.

Махачев завоевал чемпионский титул в октябре 2022 года, на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ) досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру.

В феврале россиянин защитил пояс, одержав победу над действующим обладателем титула в полулёгком весе (до 65 кг), австралийцем Алексом Волкановски. Ранее спортсмен сообщил, что в UFC хотят устроить его следующий бой в октябре, на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

Махачев показал, как боролся с Хабибом перед боем: