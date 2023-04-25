Иван Штырков ответил на вызов Дауда Стхански подраться по правилам бокса или кулачки

Известный боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков ответил на вызов Дауда «Стхански» Кельбиханова провести поединок по правилам бокса или кулачных боёв.

«Я готов драться. Деньги не совсем являются мотивацией, которая зажигает меня. Мы должны гореть. Спортсмен должен гореть желанием. Я уже понимаю, что не стану чемпионом UFC, ACA. Мне нужна именно внутренняя мотивация. У меня есть дело, команда, родные и близкие. Но на данный момент я не обеспечен внутренней мотивацией, огнём. А без неё я просто делаю то, что должен. Бокс и кулачка, тот же бой с Даудом – это было бы громко. Мне нужны именно такие бои. Я не хочу просто драться в кулачке, я хочу зажигать пока», — сказал Иван Штырков на пресс-конференции.